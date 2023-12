53% autovadītāju pirms braukšanas nepārliecinās, vai ceļš ir apledojis

Vairāk nekā puse (53%) autovadītāju atzīst, ka mīnus grādos, sākot braukt, nepārbauda, vai ceļš ir apledojis. 32% no tiem apzinās, ka to vajadzētu pārbaudīt, 18% to nedara, jo uzskata, ka vienmēr brauc uzmanīgi, bet 3% uzsver, ka apledojuma pārbaude nav būtiska. 46% autovadītāju, braucot mīnus grādos, vienmēr pārbauda apledojumu – iesākumā strauji piebremzējot vai uzgāzējot, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati.