Faktomāts ⟩ Vai vairāk nekā miljons Ukrainas karavīru ir gājuši bojā un pazuduši bez vēsts?

“1+1” it kā citēts izplatītajā video. Titros rakstīts: "Aizsardzības ministrija: pilna mēroga kara laikā gājuši bojā un bez vēsts pazuduši 1 126 652 Ukrainas bruņoto spēku karavīri" ("Мiнiстерство оборони: за час повномасштабної війни загинуло и пропало безвісти 1 126 652 військовослужбовців ЗСУ").

Televīzijas kanāla vadība vēlāk, pēc prezidenta biroja zvana, it kā atvainojusies par pārrakstīšanās kļūdu. Daudzām publikācijām pievienotajā 16 sekunžu video ir dzirdams, kā kāds skatītājs ukraiņu valodā sauc sievu, lai pastāstītu viņai par ziņām no “1+1”.

Atmaskošana

Vēl viena svarīga detaļa: ir tikai viens privāts videoieraksts ar šiem titriem. Maz ticams, ka viens no populārākajiem TV kanāliem valstī it kā izplatījis sensacionālu informāciju, bet neviens cits to nav piefiksējis vai vismaz atcerējies pašu faktu.