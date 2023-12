Rīgas centrā automazgātavā diskriminē ukrainieti. Īpašniekam jāizmaksā 1000 eiro kompensācija

Prasītāja, Ukrainas pilsone, meklējot patvērumu no kara, atbrauca uz Latviju no Ukrainas ar savu personīgo transportlīdzekli 2022. gada martā. Vēloties nomazgāt un iztīrīt automašīnu pēc garā ceļa, kas kopumā viņai aizņēma piecas dienas, prasītāja kopā ar meitu ieradās automazgātavā Rīgas centrā. Lai gan sākotnēji automazgātavas darbinieki klientei lika uzgaidīt, vēlāk, kad pamanījuši, ka prasītājas automašīnai ir Ukrainā reģistrētas numurzīmes, atteicās sniegt pakalpojumu, apgalvojot, ka automazgātavas īpašnieks ir aizliedzis apkalpot ukraiņus.

Sašutusi par šādu attieksmi, prasītāja pameta automazgātavu, taču, nespēdama ar to samierināties, ieradās automazgātavā atkārtoti, lai noskaidrotu, vai tiešām viņa ir pareizi sapratusi, ka netika apkalpota tikai tādēļ, ka ir no Ukrainas, kā arī lai saņemtu atvainošanos. Tomēr sieviete atkārtoti saņēma atteikumu nomazgāt viņas automašīnu, turklāt viens no darbiniekiem mutvārdos norādījis: "Nomainiet numurzīmes, tad nomazgāsim." Šo sarunu prasītāja ir fiksējusi audioierakstā.