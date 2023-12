“Kāpēc neviens nerunā par to, ka no aptiekām pazūd būtiskas zāles, bez kurām cilvēki nespēj funkcionēt?” jautā Eduards. Viņa vecmāmiņai preparāts palīdz pret reiboni un veikt ikdienas darbības - noturēt telefonu, tējas krūzi, grāmatu. “Bez šī medikamenta viņa patstāvīgi pat uz tualeti nespēj aiziet,” stāsta vīrietis. Tikai tāpēc, ka vecmāmiņu vienu mājās nevar atstāt, mammai nācies aiziet no darba. Viņš saka, ka apzvanījis desmitiem aptieku, bet atbilde ir viena: “Nav un tuvākajā laikā nebūs.” “Kad jautāju, vai ir analogs, kaut vai dārgāks, bez valsts kompensācijas, saņēmu atbildi, ka nav. Labākajā gadījumā kaut kādu Kipras analogu piegādāšot decembra vidū. Bet Betaserc taču ir recepšu medikaments un tāpat vien to neizraksta. Manai vecmāmiņai tas vajadzīgs katru dienu."