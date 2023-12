7. oktobra rīts bija pēdējā reize, kad Slavins runāja ar meitu. Tajā īsajā sestdienas rīta sarunā Širana zvanīja no Nova festivāla norises vietas un teica, ka tur notiekot kaut kas nenormāls un viņa ar vīru brauks pie Slavina uz Beerševu. Pie tēta uz Beerševu Širana netika, “Hamās” teroristi viņu nogalināja netālu no festivāla norises vietas. Širana ir viena no 364 mūzikas festivālā nogalinātajiem. Viņai bija Izraēlas un Latvijas pilsonība.