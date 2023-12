Somija no 14.decembra atvērs kontrolpunktus uz robežas ar Krieviju, taču vajadzības gadījumā tos atkal slēgs

2023. gada sākumā Somija sāka būvēt šķēršļus gar robežu ar Krieviju, baidoties, ka Krievijas puse varētu veicināt migrantu iekļūšanu no trešajām valstīm pāri robežai. Līdzīga migrācijas krīze jau notika 2021.gadā, kad tūkstošiem migrantu no Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem mēģināja iekļūt Polijā un citās ES valstīs no Baltkrievijas.