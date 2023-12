“Vairs nevarēs nopērt; ļaus no 14 gadiem mainīt dzimumu”. Ščerbatihs runā muļķības par Stambulas konvenciju

Latvijas Pacientu tiesību likums nosaka, ka nepilngadīgie no 14 gadu vecuma var paši piekrist savai ārstēšanai. Proti, nepilngadīgie var saņemt viņu psihiskajam stāvoklim atbilstošu psihiatrisku ārstēšanu. Taču Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) informatīvajos materiālos norādīts, ka hormonu terapiju (pretējā dzimuma hormonu lietošanu) var sākt tikai no 16 gadu vecuma. Jaunākiem, bet pubertāti sasniegušiem nepilngadīgajiem atļauts lietot pubertātes bloķētājus – medikamentus, kas kavē pubertāti, bet nerada izmaiņas pacienta dzimumpazīmēs. Kirurģisku dzimuma maiņu Latvijā veic tikai no 18 gadu vecuma un izmaiņas šajā ziņā netiek plānotas, sarakstē Re:Check skaidroja Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders. Savukārt BKUS bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs vēstulē Re:Check skaidro, ka šajā gadījumā “jebkura no potenciāli iespējamām bioloģiskām ārstēšanas metodēm nav valsts apmaksāta, līdz ar to de facto būtu tāpat nepieciešama arī pacienta likumiskā pārstāvja piekrišana un gatavība šādu terapiju apmaksāt.”