Tomēr, lai izvairītos no nepatikšanām, ir jāatceras dažas elementāras lietas, viena no tām ir pareiza roku turēšana uz stūres. Pareizi rokas būtu turēt uz pulksten bez piecpadsmit trijiem, jo šādi autovadītājs strauji var reaģēt uz bīstamām situācijām. Brīdī, kad jūsu automašīna sāk slīdēt, ir dabiski sajust panikas uzplūdu, tomēr galvenais ir saglabāt mieru, dziļi ieelpot, turēt rokas uz stūres un koncentrēties uz ceļu. Ne mazāk svarīgi ir izvairīties no pēkšņām kustībām gan bremzējot, gan gāzējot, gan arī veicot stūres manevrus.