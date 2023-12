Opozīcija paredz nozares atgriešanos ēnu ekonomikā, ja augļiem un dārzeņiem nesaglabās 5% PVN

Opozīcijas deputāts Jānis Vitenbergs (NA) norādīja, ka Zaļo un zemnieku savienības politiķis Armands Krauze savulaik esot gribējis PVN likmi augļiem un dārzeņiem samazināt no 5% uz nulli, bet pēc kļūšanas par ministru ar Krauze notikušas "brīnumainas pārvērtības (..) un viņš pēkšņi saka, ka nē, tā likme ir kaut kas slikts un to noteikti nevajadzētu turpināt, jāmeklē kādi citi varianti".

Vitenbergs arī vērsa uzmanību, ka no Ašeradena redzējuma sanāks, ka no 2025.gada vajadzētu atgriezties pie pilnās likmes. Nacionālās apvienības deputāta skatījumā šādā situācijā likumsakarīgi būtu prasīt finanšu ministra demisiju. Opozīcijas politiķis arī uzsvēra, ka "tālumā rūc traktori", jo lauksaimnieki ir gatavi aktīvi iebilst pret to, ka PVN likme augļiem un dārzeņiem palielināsies uz 12%.