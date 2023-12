Ēģiptē notiek prezidenta vēlēšanas

Sisi, kas atrodas pie varas Ēģiptē kopš 2014.gada, visticamāk, tiks pārvēlēts amatā uz trešo pilnvaru termiņu. Pārējie trīs kandidāti ir sabiedrībai salīdzinoši maz zināmi: Farids Zahrans no kreisi orientētās Ēģiptes Sociāldemokrātiskās partijas, Abdelsanads Jamama no partijas "Wafd" un Hazems Omars no Republikāņu tautas partijas.