"Stopify" ziedojumos Ukrainas armijas atbalstam sasniegts miljons eiro

"Latvija jau no pirmajām Krievijas iebrukuma dienām ir atbalstījusi Ukrainu un sniegusi ārkārtīgi lielu palīdzību cīņā ar Krievijas iebrucēju, un turpina to darīt katru dienu, palīdzot mūsu aizstāvjiem. Pateicoties "Stopify" labdarības iniciatīvai, vairāk nekā 80 Ukrainas Aizsardzības spēku vienību jau ir saņēmušas tik ļoti nepieciešamo un kvalitatīvo palīdzību, tostarp apvidus automašīnas, kvadriciklus, laivas, dronus u. c. Izsaku sirsnīgu pateicību ikvienam ieinteresētam pilsonim, kurš ir pievienojies "Stopify", tādējādi palīdzot Ukrainai un tuvinot mūsu Uzvaru, " norādījis Ukrainas vēstnieks Latvijas Republikā Anatolijs Kucevols.