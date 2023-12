Mare Spiritus: spirta kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem pasaules kariem

Pēc “Sausā likuma” ieviešanas Somijā, kur līdz 1932. gadam bija aizliegts ražot un pārdot dzērienus ar vairāk nekā 2 procentiem alkohola, strauji attīstījās spirta kontrabanda ar savu apjomīgu noziedzīgo tīklojumu. Krasi pieauga dzeršanas apjomi – pat trīskārtīgi (pēc somu pētnieka Georga Ernrūta pētījumiem), un gadā bija nepieciešami teju simts miljoni somu marku krasta apsardzei un nelegālā alkohola aprites izskaušanai. Kontrabandas tīkliem drīz vien pievienojās neatkarību ieguvušās Baltijas valstis ar saviem “Mežonīgo Rietumu” gadiem jeb “mežonīgo periodu”, kā to laika posmā no 1919. līdz 1923. gadam nodēvējuši Igaunijas spirta kontrabandas pētnieki Raimo Pullats un Risto Pullats. Cerībai ātri kļūt bagātiem ļāvās vienkāršie piekrastes iedzīvotāji. Vieglas peļņas vilinājumiem pretī nenoturējās arī valsts pārvaldē strādājošie.

Latvijā visstingrākie ierobežojumi alkoholisko dzērienu lietošanā pastāvēja no 1925. gada 24. marta līdz 1927. gadam, kad tos pakāpeniski mīkstināja. Nakti no 1925. gada 24. uz 25. martu, kad stājās spēkā žūpības apkarošanas likums, laikraksti daiļrunīgi nosauca par krogu pastardienu. Likums noteica, ka par alkoholisko dzērienu tiek uzskatīts tāds, kas satur vairāk nekā 1,5% alkohola. Darbdienās to drīkstēja pārdot no pulksten 9 līdz 22, sestdienās – no pulksten 12, bet svētdienās un svētku dienās nedrīkstēja vispār. Alkoholu saturoši dzērieni izpalika arī zaļumballēs un tirgos, valsts un pašvaldību finansētās svinībās vai mielastos, kā arī šo iestāžu darba telpā. Bija aizliegts spēlēt mūziku un dejot iestādēs, kur pārdod alkoholu, un aizliegts izmaksāt strādniekiem krogos algu, kā arī reklamēt alkoholu avīzēs. Par šo noteikumu pārkāpšanu draudēja iespaidīgi naudas sodi vai pat nonākšana cietumā.