9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem nejūtas patiešām veseli

Veselāki jūtas respondenti, kuri kopumā savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu, kā arī tie, kuri uzskata, ka veic pietiekami daudz fizisko aktivitāšu, un tie, kuri ieguvuši augstāko izglītību. No tiem, kuri savu dzīvesveidu vērtē kā neveselīgu, tikai 2 % jūtas patiešām veseli, bet katrs ceturtais (25 %) – drīzāk vesels.

“Diemžēl pavirša attieksme pret savu veselību, neapdomīgs dzīvesveids, stress un citi apstākļi veicina to, ka slimības kļūst arvien “jaunākas”, to apliecina arī Pasaules Veselības organizācijas apkopotie dati. Ja insultu kādreiz uzskatīja par vecu cilvēku slimību, tad šobrīd to pārcieš pacienti jau arvien agrākā vecumā. Arī kardiologi un onkologi zvana trauksmes zvanus, ka vidējais pacienta vecums ar asinsvadu un onkoloģiskām saslimšanām turpina samazināties. Ja mēs rūpīgāk attiektos pret savu veselību, potenciāls dzīvot labāk, justies labāk un būt veselākiem ir milzīgs,” uzskata Apotheka izpilddirektors Māris Lūks.