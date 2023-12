Noskaties ⟩ "Latvijas Gada auto 2024" "Nissan X-Trail e-4orce" tests

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Ziemā vairāk nekā jelkad no sava auto sagaidām siltumu un drošību. Tieši šādu komfortu aukstumā sniedz jaunais "Nissan X-Trail". Milzīgā, it kā tieši ziemeļiem radītā klimata sistēma raugās no vertikālā paneļa kā spīdīgas kamīna durtiņas, un salons pārmaiņas pēc arī nav ierasti melns.