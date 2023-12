VIDEO ⟩ Sniega tīrīšanas "paraugstunda" – sargājot auto, strādnieks riskē ar savu dzīvību

Video iemūžināts, kā viens no strādniekiem, paceļot lāpstu virs savas galvas, paralēli cenšas pasargāt ielas malā novietotās automašīnas no potenciāliem apskādējumiem. Tobrīd no ēkas piektā stāva kolēģi vieglu sirdi mētā sniega čupas.