Dezinformācija par "Zelenska jahtām" sašūpo ASV kongresmeņu debates par palīdzību Ukrainai

Republikāņu senators Toms Tilliss, kurš atbalsta militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai, pēc pagājušonedēļ notikušās Zelenska tikšanās ar republikāņu senatoriem medijiem norādīja: "Šķiet, ka aizdomas par korupciju parādījās saistībā ar to, ka daži teica – mēs to nevaram darīt [sniegt palīdzību Ukrainai], jo par to naudu tiks pirktas jahtas. [Zelenskis] viņus pārliecināja, ka tā nav taisnība."