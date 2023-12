20. gadsimta 90. gadu sākumā Norvēģijas blekmetāla (melnā metāla) scēna bija izveidojusies par kaut ko līdzīgu sātanistu sektai, kad mūziķi ne tik daudz pievērsās muzicēšanai, cik baznīcu dedzināšanai, sevis kropļošanai un pat slepkavošanai. Viena no tādām mūziķu apvienībām bija grupa “Mayhem”.

Laika gaitā ar grupu notika divas svarīgas lietas: pirmkārt, “Mayhem” izdeva savu pirmo albumu "Deathcrush", kas bija labākais viņu muzikālā stila atspoguļojums, un otrkārt, “Mayhem” pievienojās vokālists “Dead” (Pērs Ingve Olīns) no zviedru grupas “Morbid”, lai aizstātu iepriekšējo vokālistu “Maniac”. Kaut gan viņu mūzika tika pieņemta lēni, drīz vien “Mayhem” kļuva populārs. Kā teica “Euronymous”: "Blekmetāls ir tik ekstrēms, ka ne jebkurš to var uztvert. Tas nav nekāds jautrs hobijs, ar ko nodarbojas stulbi bērni, kad atnāk no skolas."