Saeimai apstiprinot LM izstrādāto likumprojektu, Latvijā tika ratificēta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Konvencijas ratifikācija pauž Latvijas apņemšanos izveidot visaptverošu un daudzpusīgu tiesisko regulējumu nolūkā aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī aizsargāt sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Līdztekus saskaņotas sadarbības izveidei tiks ieviesta virkne pasākumu, lai vardarbībā cietušajiem sniegtu vispusīga palīdzību un aizsardzību.

Lai palielinātu ienākumus un valsts materiālā atbalsta adekvātumu nabadzības riskam vienām no vairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām - senioriem - no 2024. līdz 2029.gadam pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028.gadam, pakāpeniski tiks atjaunota piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Sākot ar 2029.gadu tā jau tiks maksāta visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem. Šīs izmaiņas ietekmēs 38 000 cilvēku 2024.gadā, 87 000 - 2025.gadā un 144 000 - 2026.gadā.