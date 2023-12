FOTO ⟩ Rīgas stacijā piestāj vilciena Viļņa–Rīga pirmais reiss

"LTG Link" vilciens no rīta devās ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā dosies ceļā no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni četras stundas un 15 minūtes, kas ir līdzīgi, kā braucot ar automašīnu.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores - plkst.7.14, no Šauļiem - plkst.8.51, no Jonišķiem - plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā - plkst.10.43.