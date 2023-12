Jaunā pētījumā zinātnieki Ziemassvētku laikā iepriecinājuši tos cilvēkus, kuri vēlas uzzināt, cik viņiem vēl atlicis dzīvot, proti, radīts mākslīgā intelekta rīks, kas to var pateikt ar apbrīnojamu precizitāti. Tūliņ devos to noskaidrot arī pats un nu zinu, ka jaungadā apņemties vairāk sportot vai ēst veselīgāk nav vērts.

Vai tu gribētu uzzināt, cik daudz tev vēl atlicis dzīvot? Labs jautājums, ne? Liekas, nu jā, varētu jau. Ar tādām zināšanām azotē dzīvotu, tā sakot, vienā mierā. Dzīvotu, bēdu nezinādams, apzinoties, ka nāve neuzglūn no katra pakša, bet gan pacietīgi gaida kaut kur zināmā nākotnē. No otras puses – pateiks vēl, ka tev dzīvot atlicis pusstundu, jo, plēsies kaut pušu, ārā ledus klucis uzgāzīsies uz galvas. Ko tad? Ko pusstundā vispār pasākt? Zināms, pietaisīt bikses no bailēm un varbūt atvadīties no mīļajiem. Drausmīgi. Sak, nē, labāk neko nezināt, dievs ar visu.