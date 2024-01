Pedagogiem palielina zemāko stundas likmi

Bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek finansēta no pašvaldību budžetiem. Pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai finanšu līdzekļi rodami no pašvaldību budžetiem, kas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēsēm indikatīvi veido 26,2 miljonus eiro.

Lai nodrošinātu pieaugumu, palielinātas viena izglītojamā izmaksas. Piemēram, bērnam pirmsskolas izglītības programmās mērķdotācijas apmērs palielināts no 105,15 uz 129,44 eiro, 1.-6.klases izglītojamam - no 108,64 uz 121,93 eiro, 7.-9.klases izglītojamam - no 139,99 uz 157,12 eiro, bet 10.-12.klases izglītojamam - no 150,43 uz 168,84 eiro.