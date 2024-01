No Latvijas dienā neaizbrauc par 22 cilvēkiem vairāk kā atbrauc

Facebook ierakstā nav norādīts, ka tas ir citāts no 2017. gadā publicēta teksta. Šos vārdus portāla Jauns.lv publicētā intervijā toreiz teica Viesturs Rudzītis . Pilns intervijas teksts atrodams šeit.

Cik piedzimst un nomirst?

Summārais dzimstības rādītājs jeb piedzimušo skaits uz vienu sievieti pēdējos gados samazinājies nedaudz, taču kopējais jaundzimušo skaits ar katru gadu samazinās būtiski. Iemesli ir divi: pirmkārt, iepriekšējās desmitgadēs no Latvijas aizbrauca liels to cilvēku skaits, kuri tagad varētu radīt bērnus; otrkārt, dziļā demogrāfiskā bedre 1990. gados. Par to Re:Baltica savulaik rakstīja šeit.