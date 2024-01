Talsu novadā apsvērs iespēju samazināt skolu skaitu

Piemēram, Kolkas sākumskolā pašlaik mācās desmit bērni. Veicot Kolkas sākumskolas skolēnu skaita analīzi un prognozes nākamajiem trīs gadiem, secināts, ka vidējais bērnu skaits vienā klasē no 1. līdz 6.klasei būs divi līdz trīs bērni. Tas savukārt nozīmē, ka valsts finansējums pedagogu atalgojumam izglītības programmu finansēšanai šajā skolā nepārsniegs 20% no nepieciešamā finansējuma apmēra, bet 80% nāksies piemaksāt pašvaldībai. Neveicot nekādas izmaiņas, pašvaldībai pedagogu atalgojumā nāktos ieguldīt 130 000 eiro, norāda pašvaldības pārstāve.

Līdzīga situācija ir arī Virbu sākumskolā. Tajā patlaban izglītības programmas no 1. līdz 3.klasei apgūst 13 skolēni, bet pēc valdības ziņojuma nosacījumiem pieļaujami būtu no 22 līdz 30 skolēniem. Pašreizējie aprēķini turpmākajiem trīs gadiem liecina, ka skolēnu skaits šajā klašu grupā varētu būt no 10 līdz 18 bērniem. Valsts finansējums pedagogu atalgojumam izglītības programmu finansēšanai šajā izglītības iestādē būs no 33% līdz 55% no nepieciešamā finansējuma apmēra, pārējo, aptuveni 85 000 eiro, uzliekot uz pašvaldības budžeta pleciem.