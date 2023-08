IZM: Lauku teritorijās liela disproporcija starp skolēnu un skolu skaitu

Pēc IZM datiem, pagājušajā mācību gadā vidusskolās, kas no visām izglītības iestādēm veido kopumā 39,5%, izglītību ieguva 63,6% skolēnu. Turpretim pamatskolās, kas ir 47,4% no visām izglītības iestādēm, mācījās tikai 23% skolēnu. Tā ir lielākā novērojamā disproporcija starp izglītības iestādēm. Savukārt valsts ģimnāzijas statuss piešķirts 31 jeb 5,8% izglītības iestādēm, un tajās mācījās 9,4% no kopējā skolēnu skaita.