Neilgi pirms Ziemassvētkiem sociālajos medijos populārs kļuva video, kurā redzama “sāls” jeb samitrinātu sāls maisījuma kaisīšana uz kādas no Rīgas ielām. Tā autors vedina domāt, ka kaisīšana ir lieka, jo tobrīd nebija sniega un gaisa temperatūra bija +2 Celsija grādi. Ceļa kaisīšana ar sāls maisījumu šādā temperatūrā nav nekas dīvains; to dara, lai novērstu ceļu apledošanu.

Re:Check telefona sarunā lūdza Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes vadošā pētnieka Viktora Haritonova komentāru par video redzamo. Haritonovs norādīja, ka atkarībā no mitruma un gaisa spiediena ledus var veidoties arī tad, kad temperatūra ir virs 0°C. “Plus trīs, četri, pat līdz plus pieci – tā ir normāla parādība, ka notiek kaisīšana (..) atkarībā no gaisa mitruma ledus var arī veidoties plus divos, plus četros grādos. Tāpēc, lai minimizētu risku, tas ir jādara,” skaidroja pētnieks. Šādā veidā var samazināt slīdamību un tā novērst potenciālas avārijas.