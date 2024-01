Pērn oktobrī Polijā notika vēlēšanas. Pēc 8 gadu valdīšanas no troņa tika gāzta nacionālkonservatīvā partija Likums un taisnīgums. Pēdējos divos Sejma sasaukumos partijai izdevās iegūt 235 no 460 deputātu vietām, līdz ar to tā viena veidoja vairākumu.