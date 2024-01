Lielākajā daļā Latvijas apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu

Pirmdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes, Valmieras un Jelgavas šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dzimtmisai, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Blīdenei un pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei.