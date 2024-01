Rīgas domes deputāts Gavars vērsies KNAB par ielu uzturēšanas konkursu

Kā informēja Gavars, viņam esot aizdomas par iespējamu korupciju konkursā par "Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2019.gada līdz 2024.gadam Rīgā".

Turklāt šo uzņēmumu sniegtie pakalpojumi neesot kvalitatīvi, jo sniega tīrīšanas darbi tiekot veikti pavirši, sniegu no ielas braucamās daļas nereti uzmetot uz tikko notīrīta trotuāra.

Deputāts vērš uzmanību uz to, ka abās pilnsabiedrībās divi no trim biedriem ir vieni un tie paši uzņēmumi - AS "Ceļu pārvalde" un SIA "Rīgas tilti". Abos gadījumos par trešo biedru piesaista komersantu, kuram neesot saistības ar šāda veida komercdarbību.