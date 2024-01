Noskaties ⟩ Rīdzinieks jau vairākus mēnešus nevar Latvijā sertificēt iespaidīgu auto no ASV. Kāpēc tā?

Vladimirs auto iegādājās pagājušajā gadā, bet ar to nevar baudīt braucienus, jo vairākus mēnešus to neizdodas sertificēt un reģistrēt Latvijā. Komunicējot ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), Vladimirs nesaprot, kas jādara, lai piereģistrētu spēkratu, tāpēc pagaidām automašīna nīkst Ķengaragā ielas malā.

"Atradu Lietuvā. Ar tīriem dokumentiem. Bija tikko ievesta no ASV, bija pārtaisīta pēc Eiropas standartiem. Devos uz CSDD, lai noformētu. Sākās problēmas ar izmešiem. Pateica, ka ir pretrunīga informācija. OBD pārbaudē pateica, ka izmeši nav atbilstoši Kalifornijas emisiju standartam. Kas tieši neatbilst – tā arī nepaskaidroja. Ja būtu kāds slēdziens, kas tieši nav atbilstošs, es varētu to izlabot, bet no viņu puses klusums. Ņemos jau trešo mēnesi. Es nezinu, ko darīt. Ja būtu zināms, kas tieši pie vainas, sen jau salabotu, jo no ASV var pasūtīt detaļas, lai būtu atbilstoši standartiem, bet es nezinu, ko pasūtīt, jo nav zināms, kas tieši pie vainas," stāsta Vladimirs.