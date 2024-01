Piešķir 5,11 miljonus eiro izglītības nodrošināšanai Ukrainas bēgļu bērniem

No piešķirtā finansējuma lielākā daļa jeb 4 798 597 eiro novirzīti mērķdotācijām pašvaldībām, tostarp 3 828 451 eiro - pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Savukārt 313 029 eiro tiks novirzīti Izglītības un zinātnes ministrijai ( IZM ) dotācijām privātajām mācību iestādēm.

Finansējums pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm piešķirts atbilstoši Ukrainas iedzīvotāju, kuri uz 2023.gada 1.septembri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā, skaitam. Atbilstoši IZM sniegtajai informācijai, 2023.gada 1.septembrī mācības pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs uzsāka 3292 bērni no Ukrainas.

Finansējums piešķirts šī gada astoņiem mēnešiem - no 1.janvāra līdz 31.augustam. Ja pēc 1.septembra būs nepieciešams finansējums Ukrainas iedzīvotājiem, finansējumu no septembra līdz decembrim pārdalīs no finansējuma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai, skaidro IZM.