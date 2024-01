Emari gaisa spēku bāzē sāksies 18,5 miljonus eiro vērta renovācija

Helikopteri arī renovācijas darbu laikā varēs pacelties no Emari bāzes un tajā nolaisties.

Apmēram 40 kilometrus uz dienvidrietumiem no Tallinas esošā gaisa spēku bāze pašreizējā veidolā darbību sāka 2010.gadā.

No 1.marta NATO patrulēšanas misijas atbalsts tiks veikts no Latvijas. Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāze Lielvārdē misiju rotācijas kārtībā uzturēs deviņus mēnešus.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.