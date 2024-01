Baltijā lielākā kāzu izstāde "RIGA WEDDING EXPO 2024"

Šovā tiks demonstrētas dizaineru zīmolu kleitas - Katya Katya London, BAE by Katya Shehurina, Amelii (Ieva Ruka), Wild Love Wedding Dresses (Valentīna Vrubļevska), Linulāde (Evita Smanuhina), Kleitas un kleitas (Liene Rozentāle). Savas labākās kāzu kleitas demonstrēs kāzu saloni Bride to Be, Klerr.eu, To The Moon and Back, kā arī apģērbu veikals KOKOS, kas iepriecinās līgavaiņus ar kāzu uzvalku kolekciju.