Koalīcija neredz pamatu Latvijai izstāties no Otavas konvencijas

Jau ziņots, ka sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kas aizliedz izmantot nevadāmas kājnieku mīnas, taču Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) šādu izstāšanos neatbalsta. NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš uzsvēris, ka no likumiskā aspekta Otavas konvencija neaizliedz prettanku mīnas un no distances vadāmas kājnieku mīnas.