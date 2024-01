Tāpat Nacionālie bruņotie spēki vērš uzmanību, ka Otavas konvencijā ir 164 valstis, tāpēc šādu kājnieku mīnu iegāde, ņemot vērā to pieejamību un iespējamo izcelsmi ārpus konvencijas esošajās valstīs, būtu neracionāla, neparedzama un ļoti sarežģīta.

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" Kalniņš sacīja, ka NBS nesaskata praktiskus ieguvumus no izstāšanās no Otavas konvencijas. Viņš akcentēja, ka sabiedrībā radusies diskusija par izstāšanos no konvencijas ir apsveicama, taču būtu vēlams šādos jautājumos uzticēties ekspertiem.