Maksims Kacs ir viens no populārākajiem Krievijas opozicionāriem. Pēdējo gadu laikā viņš no šaurās aprindās pazīstama urbānista un priekšvēlēšanu kampaņu vadītāja ir pārvērties par pazīstamu politiķi ar daudzmiljonu auditoriju. Viņa YouTube video katru dienu skatās simtiem tūkstošu, bet lielākie starptautiskie un Krievijas neatkarīgie mediji aicina viņu uz intervijām. Tajā pašā laikā pret politiķi ir daudz pretenziju gan no opozīcijas, galvenokārt Alekseja Navaļnija komandas, gan Krievijas iedzīvotāju puses. TVNET+ tikās ar Kacu, lai pārrunātu karu Ukrainā, Krievijas prezidenta vēlēšanas, Krievijas sabiedrību un attiecības opozīcijā.