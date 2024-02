Ukrainas prezidenta kundze Olena Zelenska piedalās starptautiskā konferencē "Krievijas karš pret bērniem" ("Russia’s War on Children"), kas pulcē juristus, žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvju nevalstisko organizāciju pārstāvjus, diplomātus un citus cilvēktiesību, ārvalstu tiesību un kara noziegumu ekspertus, lai diskutētu par iespējām Ukrainai atgūt nolaupītos bērnus.

Ukrainas pirmā lēdija Olena Zelenska ceturtdien atklāja konferences "Krievijas karš pret bērniem" (Russia’s War on Children) publisko daļu. Konferencē savas liecības par pieredzēto sniedz bērni, kuri pārcietuši Krievijas pastrādātās deportācijas no okupētajām Ukrainas teritorijām. Konferenci no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 tiešraidē var vērot portālā TVNET.