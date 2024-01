Valdība apstiprinājusi amatā jauno VID ģenerāldirektori

Šmite-Roķe VID ģenerāldirektores amata pienākumus sāks pildīt no 13.februāra.

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) sacīja, ka no Šmites-Roķes sagaida "darbu jau no pirmās dienas, bez ieskriešanās laika". Viņš jauno vadītāju aicināja personīgi iesaistīties arī nodokļu politikas izstrādē, lai risinātu to, kā nodokļus padarīt ne tikai konkurētspējīgus, bet arī vienkāršāk administrējamus.