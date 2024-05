Baltkrievijas Drošības spēku asociācija (BYPOL), kurā apvienojušies bijušie tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, kas cīnās pret Lukašenko režīmu, brīdina par drīzumā gaidāmu migrantu masveida iepludināšanu Polijā, taču, iespējams, ka, šai informācijai nonākot atklātībā, virziens, kurā viņi dodas, var tikt mainīts. Pašlaik Lukašenko kontrolētie specdienesti Polijas robežas tuvumā nogādā simtiem migrantu, kas Baltkrievijā ieradušies no Āzijas un Āfrikas. Viņi ir sadalīti grupās un izvietoti Baltkrievijas robežapsardzības bāzēs.

BYPOL rīcībā esošā informācija liecina, ka Baltkrievijas varasiestādes tuvākajās dienās gatavo masveida uzbrukumu robežai, kurā piedalīsies 700 līdz 800 cilvēku, kas mēģinās iekļūt Polijas teritorijā. Saskaņā ar BYPOL sniegto informāciju, migranti no Minskas tiek vesti slepus naktīs vieglajās automašīnās, ko pavada milicijas vienību OMON darbinieki. Viņi veido 25-30 cilvēku lielas grupas, kuras izvieto robežapsardzības bāzēs. Migrantu vidū ir arī musulmaņu sievietes, kurām Varšavā, Berlīnē un Briselē ir radinieki. Katru grupu uzrauga kāds no Baltkrievijas virsniekiem, norāda Baltkrievijas Drošības spēku asociācija.

Baltkrievu milicijas darbiniekiem ir stingri pieteikts atturēties no patvaļīgas šo migrantu “kratīšanas”, jo oficiālā Minska jau ir saņēmusi daļu naudas par viņu nogādāšanu Eiropas Savienībā. Daži no migrantiem par to ir maksājuši līdz pat 20 000 eiro, turklāt grupas ir tehniski labi sagatavotas, ar GPS navigatoriem un dārgu Minskā iegādātu aprīkojumu.