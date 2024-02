Ijabs: Eiroparlamentam ir jāmaina domāšana drošības jautājumos

Plus vēlētos visaptverošu ES programmu mūsu austrumu robežas nostiprināšanai. Mums ir plāni to militāri nostiprināt. Tur mums vajadzēs lobēt, lai dabūtu atbalstu no pārējām austrumu robežas valstīm, sākot ar Somiju un beidzot uz dienvidiem ar Poliju. Savā programmā to esam simboliski nosaukuši par "Manerheima līniju". Mēs to gribam pārvērst par ES projektu līdzīgi kā Rail Baltica. Gribam, lai šeit būtu gan industriāls, gan spēju, gan finansiāls Eiropas Savienības atbalsts. Un tas jādara pēc iespējas ātrāk.