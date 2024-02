Lūk, draugi, stāsts kā no pasaku grāmatas, stāsts kā no paralēlās realitātes. Latvija, 19. gadsimta beigas, Vērmaņdārzā ar milzu balonu debesīs trīs kilometru augstumā uzlido it kā Linkolna māsasdēls, kurš turklāt esot redzējis, kā tēvoci nošauj teātrī, ielido mākonī un iegāžas Daugavā. Izdzīvo. Pagaidām.