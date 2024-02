Itālijā piespriež cietumsodu Turcijas pilsonim saistībā ar 94 migrantu bojāeju

Ufuks, kurš ir noliedzis, ka būtu atbildīgs par avarējušo kuģi, bija viens no četriem cilvēku kontrabandistiem uz migrantu kuģa, kas pērnā gada 26.februārī nogrima vētras laikā pie Kalabrijas reģiona piekrastes.

Kuģis veda apmēram 180 migrantus no Afganistānas, Irānas, Pakistānas un Sīrijas, tai skaitā daudzus bērnus. Tas bija izbraucis no Turcijas un nogrima dažus metrus no krasta.