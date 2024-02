Virkne izglītības nozares profesionāļu atklātā vēstulē pauž atbalstu skolu tīkla reformai

Ļoti maza izmēra skolas saskaras ar ierobežotiem resursiem materiāli tehniskās bāzes un mūsdienīgas mācību vides veidošanai, līdz ar to mazinās iespējas atbalstīt dažādās skolēnu mācīšanās vajadzības. Ir skolas, kurās nav nodrošināti nepieciešamie tehnoloģiskie risinājumi, kas padziļina iespēju nevienlīdzību dažādu skolu un skolēnu starpā. Pašreizējā skolu tīkla uzturēšana jau šobrīd finansiāli izmaksā dārgi, un valsts to nevar atļauties. Papildu finansējuma piešķiršana ļoti mazām skolām nozīmētu finansējuma pārdali no citām saimniecības nozarēm vai lielākām izglītības iestādēm, vienlaikus samazinot šo skolu skolēnu izaugsmes iespējas, kas nav pieļaujams.

Skolās Latvijā neatkarīgi no to izmēra strādā dažādi, arī izcili skolotāji. Situācijā, kad valstī ir akūts skolotāju trūkums, valsts un pašvaldību pienākums ir radīt tādus apstākļus, kur pēc iespējas vairāk skolēniem būtu iespēja mācīties pie izciliem skolotājiem. Skolu tīkla reformas īstenošana ļautu mērķtiecīgāk izmantot skolotāju profesionālo resursu, nevis atstāt to kā ekskluzīvu, nelielam skolēnu skaitam pieejamu pakalpojumu. Sadalot jau tā ierobežotos cilvēkresursus, zaudētāji ir skolēni, kuriem ir mazāk iespēju mācīties no profesionāliem skolotājiem, un tas ietekmē skolēnus arī lielākās skolās. Tas rada situāciju, kur skolām nākas izlīdzēties ar jebkādu speciālistu pēc principa “labi, ka vispār ir kāds, kurš iet klasē”. Šāda situācija liedz skolu vadītājiem izvirzīt adekvātas prasības skolotāju profesionālā snieguma kvalitātei, jo pastāv reāls risks, ka prasība uzlabot sniegumu var radīt jaunu vakanci un skolēniem vispār nebūs iespējas mācīties. Neveicot pārmaiņas, problēma turpinās saasināties un par situācijas ķīlniekiem kļūs ne tikai ļoti mazu, bet arī jebkuru skolu skolēni.