Reiz Lielbritānijas medijam "BBC" ienāca prātā smalki izjokot savus skatītājus, publicējot sižetu par šogad veiksmīgo spageti ražu, proti, makaroni no "spageti kokiem" šoreiz novākti ļoti agri un ir ļoti padevušies. Pēc raidījuma simtiem cilvēku zvanīja uz mediju, nē, nevis lai sūdzētos par pārraidītajām muļķībām, bet gan apjautātos, kā var tādu koku izaudzēt mājās paši.

Ek, drīz atkal pirmais aprīlis, kad cilvēki plēsīs jokus un otram teiks: “Tev, rau, kaut kas netīrs uz muguras” vai “brangs caurums tev biksēs rēgojas” un tad smiesies, vēderu turēdami, kamēr izjokotais velti meklēs norādīto traipu vai caurumu. Arī mediji jokos un liks nepatiesas ziņas, piemēram, ka Latgalē atrastas zelta atradnes, Latvijas astronauti beidzot kāps uz SKS klāja vai kaut kur siltajās zemēs uz salas nodibināta vēl viena Latvija. Jokošu arī es un, visticamāk, no rīta draudzenes somā slepus ielikšu puskilogramu kartupeļu vai paziņošu, ka šķiramies. Dievinu pirmo aprīli un cilvēkus, kas prot noplēst, tā sakot, premium joku.

Lūk, tieši tāds joks savulaik izdevās Lielbritānijas medijam “BBC”, kad 1957. gada 1. aprīlī raidījumā “Panorama” tika pārraidīts trīs minūtes garš sižets par kādu ģimeni Šveices dienvidos, kas no saviem “spageti kokiem” novāc pastas ražu. Nezinu, priecāties, brīnīties vai raudāt par to, ka sižetam noticēja ne tikai daudzi Lielbritānijas iedzīvotāji, bet pat vairāki “BBC” darbinieki. Jāpiemin gan, ka tolaik spageti Lielbritānijā bija relatīvs jaunums, tāpēc daudzi vienkārši nezināja, ka tie ir pagatavoti no miltiem, nevis aug kokos. Nemaz nešaubos, ka arī mūsdienās atrastos ļaudis, kas noticētu tamlīdzīgām muļķībām, jo, kā vairākkārt izrādījies, informācijas pratība, kritiskā domāšana un vispār spriestspēja dažās cilvēku grupās ir svešas prasmes.