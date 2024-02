Pēc emocionālām debatēm vienojas reorganizēt divas Jūrmalas skolas

Pumpuru vidusskolas padomes un vecāku pārstāvji iebilda pret skolas likvidēšanu, uzsverot skolas tradīcijas un tās absolventu emocionālo piesaisti skolai. Skolas padomes pārstāvis Raivis Balodis informēja, ka no aptaujātajiem 642 vecākiem 94% iebilst pret šādu skolu apvienošanu, tāpat pret to esot 92% skolotāju. Viņš uzsvēra, ka šādos apstākļos nebūs iespējams īstenot apvienošanu "visiem kopā", kā to vēlas Izglītības pārvalde. Process esot sasteigts, neesot pietiekami izvērtēti riski.