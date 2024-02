Reālās dzīves "Žokļi". Haizivju problēma ASV pludmalēs

Arturs Mediči kļuva par pirmo cilvēku, kas kļuvis par haizivs upuri Masačūsetsas štatā kopš 1936. gada. Traģiskais negadījums pamatīgi saviļņoja vietējo sabiedrību, liekot uzdot jautājumu: kāpēc šajā piekrastē bīstamie plēsēji tiek manīti aizvien biežāk? Uz to atbildes sniegtas dokumentālajā filmā “Pēc uzbrukuma" (After the Bite), kas skatāma LMT Viedtelevīzijā.