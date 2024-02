Rīgā tiks noteikti ātruma ierobežojumi koplietošanas elektroskrejriteņiem un velosipēdiem

Koplietošanas transportlīdzekļu pakalpojumu sniegšanai būs atļauts izmantot tikai tādus koplietošanas transportlīdzekļus, kuri aprīkoti ar tādu sistēmu, kas regulē ātrumu un novietošanu, pielāgojot to kartē norādītajām koplietošanas transportlīdzekļu ātruma ierobežojuma zonām un novietošanas aizlieguma zonām. Tostarp koplietošanas transportlīdzekļu pakalpojumu sniedzējam būs nodrošina koplietošanas transportlīdzekļu, kas novietoti stāvēšanai novietošanas aizlieguma zonā, pārvietošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju stundu laikā pēc administratīvā akta spēkā stāšanās brīža. To kontrolēs Rīgas pašvaldības policija.

“Koplietošanas transportlīdzekļu popularitāte un izmantošana pēdējā laikā strauji augusi. Diemžēl to lietotāji nereti pārkāpj gan ceļu satiksmes noteikumus, gan neapdomīgi izturas pret to novietošanu, tādā veidā būtiski traucējot un pat apdraudot citus satiksmes dalībniekus. Lai tiktu aizsargātas visu tiesības, kā arī ievērojot to, lai netiktu aizšķērsoti veikalu, dzīvojamo ēku, iestāžu ieejas, un novērsti negadījumi, tajā skaitā, veicināti koplietošanas transportlīdzekļu vadītāju droša pārvietošanās, šādi noteikumi ir nepieciešamība,” uzsver Transporta un satiksmes lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks.