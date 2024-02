Mazkustīgs darbs: Kādi ir pārlieku ilgas sēdēšanas riski?

Apotheka ir viens no Latvijā vadošajiem un visstraujāk augošajiem aptieku tīkliem, kurā strādā vairāk nekā 500 darbinieki. Ar Apotheka zīmolu šobrīd darbojas vairāk nekā 120 aptiekas visā Latvijā, tostarp diennakts aptieka Rīgā, Brīvības gatvē 230, un aptieka internetā www.apotheka.lv. Apotheka ir atzinīgi novērtēts darba devējs, kas divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021. gadā) CV-Online pētījumā ierindots Latvijas labāko darba devēju TOP 50.

