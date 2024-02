Aicina pastiprināt atbildību par uzbrukumiem ārstniecības personām

Latvijas Ārstu biedrības prezidente, ģimenes ārste Ilze Aizsilniece radio pastāstīja, ka saskaņā ar Latvijas Jauno ārstu asociācijas pērnajā rudenī veiktās aptaujas datiem 15,5% mediķu savā darba vietā ir saskārušies ar fizisku vardarbību no pacientu vai to radinieku puses.

Nesen līdzīgu aptauju esot veikusi arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, atklājot, ka 80% no aptaujātajiem ģimenes ārstiem savā praksē ir piedzīvojuši emocionālu vai fizisku vardarbību no pacientiem vai to tuviniekiem. Vairumā gadījumu vardarbība esot bijusi emocionāla, piemēram, izteikti mutiski vai rakstiski draudi.