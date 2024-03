Rīgas domes ierēdnis Vaivods tiek turēts aizdomās par kukuļa piedāvāšanu

Rudenī Vaivods vērsies pie bijušā kolēģa Jāņa Meirāna, tagadējā satiksmes ministra Kaspara Briškena ("Progresīvie") padomnieka. Abi ir pazīstami kopš šī RD sasaukuma sākuma, kad Meirāns gadu bija Ķirša kā vicemēra padomnieks satiksmes jautājumos. Tagad viņam atkal sanāca regulāri tikties ar Vaivodu, runājot par lielajiem satiksmes infrastruktūras projektiem Rīgā. Noprotams, ka kādā no šīm sarunām Vaivods ieminējies, ka būtu labi, ja SM atteiktos no savām pretenzijām uz zemi pie lidostas, informētu par to investoru, un līdz ar to vairs nebūtu šķēršļu zemesgabalus nostiprināt zemesgrāmatā. Tikšanās un saziņa notika dažu mēnešu garumā.