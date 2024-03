Uz Starptautisko kosmosa staciju devušies četri astronauti

ASV privātā uzņēmuma "SpaceX" kosmosa kuģis "Crew Dragon" ar četriem astronautiem uz SKS startēja svētdien plkst.22.53 (pirmdien plkst.5.53 pēc Latvijas laika) no Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) kosmodroma Kanaveralas zemesragā ASV Floridas štatā.

Sākotnēji 8. misijas došanās ceļā bija paredzēta sestdien, bet to atlika neatbilstošu laikapstākļu dēļ.

Pašlaik SKS ir septiņi apkalpes locekļi. Dažas dienas pēc abu misiju pārklāšanās uz Zemes atgriezīsies 7. komandas četri astronauti, kas uz SKS devās augustā: misijas vadītāja, ASV astronaute Žasmīna Mogbeli un tās locekļi Andreas Mogensens no Dānijas, Satosi Furukava no Japānas un Konstantīns Borisovs no Krievijas.